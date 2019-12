A coluna teve acesso ao processo judicial movido por David Maciel, proprietário do imóvel que Belo e Gracyanne Barbosa moraram em Moema, São Paulo. A ação corre na 5ª Vara Cível do Jabaquara, na zona Sul de São Paulo. Eles se mudaram para esta casa em dezembro de 2017 e, desde outubro de 2018, o dono do local acusa o casal de não pagar os aluguéis atrasados, IPTU, contas de água e luz, somando uma dívida em torno de R$ 184 mil. O imóvel foi alugado no nome da Central de Shows e Eventos Ltda, mas a empresa provou com fotos que a casa era moradia de Belo e Gracyanne. A Justiça, no entanto, não está conseguindo citar o casal para que tome conhecimento do processo. Nos autos constam fotos de como Belo e Gracy teriam deixado o imóvel. E a gente mostra para você, caro leitor!

Procurado, Belo disse que não tem conhecimento do processo, que a casa de Moema não foi alugada em seu nome, e sim no nome de uma empresa. Ele contou que a casa era feita de 'base' por ele e sua mulher quando estavam em São Paulo. O cantor afirmou que ainda que não foi citado, mas possui residência fixa no Rio e em São Paulo. Além disso, sua agenda de shows está disponível na internet. Por isso, segundo ele, o oficial de Justiça poderia encontrá-lo facilmente.

