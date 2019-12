A empresária mineira Kamila Simioni, que já arrumou treta com alguns notáveis do show business, agora tretou com o Detran do Rio e ganhou bronca. Dona de uma loja de roupas femininas na internet, ela postou vídeos dirigindo e falando ao celular, além de estar sem cinto de segurança... Resultado: tomou uma chamadinha educada no Instagram do que não se deve fazer jamais.