Thullio Milionário mantém relacionamento com morena de Natal

Sucesso no Norte e Nordeste, o forrozeiro Thullio Milionário vem ganhando cada vez mais destaque graças à sua fama de beijoqueiro. Em cada um de seus shows ele escolhe uma ou mais moças pra dar um beijão de língua na boca em cima do palco enquanto se apresenta. Oficialmente Thullio se declara solteiro, mas o que ninguém sabe é que, apesar de beijar bocas diferentes todas as noites, o coração do cantor tem dona.

A eleita se chama Sammya Oliveira, natural de Natal, no Rio Grande do Norte. É ela quem viaja com o artista e faz programas em casal com ele. Neste ano, os dois até curtiram dias de férias em Natal, em um resort na Praia do Pipa, mas não publicaram fotos juntos em suas redes sociais.



Thullio Milionário mantém um relacionamento sério com Sammya Oliveira - reprodução Instagram

Na verdade, Sammya até publicou, mas como o Instagram dela é fechado para o grande público, quase ninguém viu. A coluna, no entanto, teve acesso à algumas das fotos do casal tiradas em sigilo.

E pelo que parece a relação pode estar caminhando para algo mais sério. É que fontes ligadas à moça contaram que ela já até contou pra família sobre seu relacionamento com Thullio. Procurada, a assessoria de Thullio Milionário nega que o casal esteja namorando.