A cantora Luísa Sonza usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (13) para assumir que assim como o marido Whindersson Nunes, ela também sofre com a depressão. "Eu menti pra vocês que não tenho depressão, menti que está tudo bem, não está, e faz tempo. E eu to cansada de fingir ser forte pra vocês. Eu não sou tão forte assim, e isso me frustra muito", escreveu.

É uma merda saber q agora vai sair notícia sobre isso e que vão falar mais e mais sobre, mas eu não aguentava mais ficar quieta e arrumar desculpa pras pessoas inventando coisas aleatórias quando eu to nos piores dias — PANDORA (@luisasonza) December 13, 2019

E eu espero não falar mais sobre isso, não vou ficar mostrando meu lado triste pra vcs, pq eu não quero que essa merda me defina. Pq eu não sou isso. E por mais que eu esteja MUITO casada e de saco cheio eu vou continuar tentando — PANDORA (@luisasonza) December 13, 2019

Mas eu n quero ser vista desse jeito. Triste. N quero q vcs achem que to sempre fingindo. N é assim, eu amo rir, eu amo brincar e me divertir. E vai passar, n quero q isso me defina como pessoa. Isso n sou eu. só n vou mais fingir q sou a pessoa mais forte do mundo pq eu não sou — PANDORA (@luisasonza) December 13, 2019

