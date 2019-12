Hospital se mobilizou para que diretor da Globo evitasse cruzar com Gagliasso

Esta coluna anunciou na última sexta-feira que Bruno Gagliasso se internou no Copa Star, na zona sul, onde passou por uma cirurgia de retirada de um nódulo na tireoide. Pois bem. Na ocasião, por pouco o ator não se envolveu em um climão no hospital.



É que quem também estava internado na unidade era o diretor geral da Globo, Carlos Henrique Schroder. O todo poderoso da emissora esteve por lá para uma cirurgia de correção das pálpebras que estavam atrapalhando sua visão.



A coluna soube que houve uma mobilização dentro do hospital para não deixar que Gagliasso e Schroder se esbarrassem pelos corredores. É que não desceu na garganta da alta cúpula da Globo o deboche do ator em um vídeo de divulgação da Netflix, plataforma com a qual ele mantém um contrato atualmente.

No vídeo, Bruno Gagliasso, que deixou a Globo no mês passado, aparece em uma 'entrevista de emprego' com o ator Pedro Alonso, que interpreta o Berlim de 'La Casa de Papel', e diz que topa fazer qualquer coisa, desde que não seja novelas. Após a 'provocação', a Globo respondeu em tom de ironia. "Ufa! Está liberado fazer séries e novelas por aqui. A boa notícia é que eu tenho os dois", escreveu a emissora no Instagram da Globoplay, a plataforma de streamming do Grupo Globo que concorre com a Netflix. Procurada, a assessoria do hospital disse que não estava autorizada a falar sobre seus pacientes.