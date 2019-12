Deborah Secco vai entrar na casa do 'BBB20'

Deborah Secco foi convidada para fazer uma participação especial no 'BBB20'. A ideia é que a atriz entre na casa para passar um tempinho com os brothers e depois vá embora. O objetivo é movimentar o jogo mesmo, até porque Deborah está escalada no elenco de 'Salve-se Quem Puder', a próxima novela das 19h da TV Globo que estreia no final de janeiro.