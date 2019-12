Diego se emociona com presente de Lucas Viana: 'Vou buscar a moto'

Diego Grossi acordou neste sábado (14) com uma notícia boa. Lucas Viana, campeão de ' A Fazenda 11', resolveu dar de presente ao terceiro colocado do reality show da Record a moto que ganhou durante uma competição disputada justamente pela dupla.

"Fiquei surpreso. Lá na casa teve um jogo, que valia uma moto, e eu estava quase lá para ganhar o prêmio. O Lucas tirou um dado, me fez voltar para o ponto de partida e acabou ganhando a prova. Agora ele veio me falar que vai me dar a moto. Estou muito feliz e vamos nos encontrar. Vou lá buscar a moto com ele", disse à coluna.

Lucas faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas saiu da fazenda sem a namorada dentro do jogo, Hariany Almeida, e com vários desafetos declarados entre os participantes. O único companheiro que o cumprimentou pela vitória foi o Diego e ele chegou a usar as redes sociais para falar do ex-BBB e ex-Power Couple: "Você merece o mundo, Di! Te admiro muito, cara sábio e generoso, de uma alma doce!".