O chef de cozinha Rodrigo Meirelles encontrou com a cantora Jojo Todynho em uma casa de show, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Carinhosa, Jojo trocou figurinhas com o chef e mostrou muito interessada em assuntos ligados a culinária. Na ocasião, a funkeira foi convidada a subir no palco para cantar com Arlindinho Cruz e não deixou ninguém parado na pista.