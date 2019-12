Marina Ruy Barbosa e o marido, o empresário Xandinho Negrão, não vão passar o Réveillon fora do país. Também não vão para a badalada Ilha de Fernando de Noronha. O casal escolheu passar a virada do Ano Novo em Trancoso, no Sul da Bahia, com um seleto grupo de amigos em uma super mansão luxuosa de um dos condomínios do vilarejo. Segundo o site Alô Alô Bahia, os dois já até alugaram o imóvel.