Maurício Mattar é internado após infartar em São Paulo

Maurício Mattar, de 55 anos, infartou neste domingo (15), em Bauru, São Paulo, onde cumpria sua agenda profissional. O cantor deu entrada em um hospital da região com um quadro de infarto. Nesta manhã, ele vai ser transferido em uma UTI móvel para o hospital de Botucatu, onde irão decidir os precedimentos que devem ser feitos. Maurício está acordado e um complicador do caso é a pressão do artista, que segue instável. Já esteve 20/10, depois baixa um pouco e retorna para 20. O quadro é estável.