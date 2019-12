Marília Mendonça não fez a misteriosa e já mostrou ao mundo o rostinho do pequeno Leo, seu primeiro filho com Murilo Huff que nasceu nesta segunda-feira (16), em Goiânia. O parto de Leo estava marcado para o início de janeiro, mas precisou ser adiantado. A cantora, inclusive, não foi ao prêmio 'Melhores do Ano' do 'Domingão do Faustão', por conta do nascimento do bebê. Apesar do nascimento um pouco prematuro, mãe e filho passam bem! "Seja bem vindo, Leo", escreveu a sertaneja na legenda da foto em que o papai Murilo dá o primeiro beijo no filho.