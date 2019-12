Famosos prestigiam show 'Amigos 20 Anos' com casa lotada no Rio

O Jeunesse Arena serviu de cenário para mais um show de sucesso do projeto 'AMIGOS', no último sábado (14). Somando esta apresentação do Rio de Janeiro com as de Belo Horizonte, São Paulo, Barretos e Porto Alegre, eles atingem a marca de 100 mil ingressos vendidos. Com direção de LP Simonetti e Fábio Lopes, da HIT Produções, Zezé Di Camargo e Luciano, Leonardo e Chitãozinho e Xororó demonstraram sintonia dentro e fora do palco.

No camarim, receberam amigos e familiares. Na plateia, uma time de famosos marcou presença na área vip. Entre os nomes que marcaram presença estão Juliana Silveira e Jonh Vergara, Henri Castelli, Antônia Fontinelle, Livia Rossi, Danton Melo e Sheila Ramos, Fernanda Rodrigues e Roani Carneiro, Fabio Porchat e Nataly Mega, João Guilherme e Jade Picon, além das respectivas mulheres dos sertanejos anfitriões, que acompanharam em coro todas as músicas. Graciele Lacerda, Flávia Camargo, Márcia e Poliana desfilaram simpatia e figurinos impecáveis.

Houve ainda uma digna, emocionante e merecida homenagem ao diretor Aloísio Legey, criador do 'Amigos', em 1995. No palco, todos se declararam ao mestre que apostou no projeto. Na ocasião, entregaram a ele uma placa comemorativa dos 20 anos. Agora, a 'História Continua' com especial a ser exibido nesta quarta (18), na Globo, às 22h15.

Veja fotos: