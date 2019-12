Isis Valverde comoveu seus seguidores ao publicar um longo desabafo nesta segunda-feira (16), sobre viver sua primeira fase da maternidade trabalhando fora e com agenda cheia. Mãe de Rael, de 1 anininho, fruto do seu relacionamento com André Rezende, a atriz lamentou não poder se fazer tão presente quanto gostaria na vida de seu bebê.

"Quando começamos a construir nossa família achei que seria suportável ficar longe de vocês e que seria fácil administrar a agenda atribulada, mas a dor é muito maior do que pensei. A cada mês que passa, meu bebê cresce mais um pouco e nem sempre estou por perto para ver suas primeiras vezes. A cada noite fora, sinto a cama vazia e muitas vezes não pego no sono. Hoje me flagrei espionando o rolo de câmera, para ver o quanto você cresceu meu filho. E me entristeceu ver um vídeo onde ele disse mamãe, sendo que eu nem estava lá pra ouvir", contou.

Confira o desabafo na íntegra: