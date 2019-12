Cristina Mortágua, ex-modelo e apresentadora, esteve no último domingo na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, na Zona Oeste, para registrar um boletim e ocorrência contra o seu agora ex-namorado, André Vasconcellos. Ela contou na delegacia que vivia em um relacionamento abusivo com André.

O estopim para que Cristina decidisse dar parte do ex foi uma briga que o casal teve neste fim de semana, na casa dela. Segundo o boletim de ocorrência, André teria urinado no quarto e, após ela pegar um produto de limpeza e acender a luz para limpar o local, ele a teria xingado, mandado Cristina apagar a luz e ir deitar.

Em conversa com a coluna, Cristina contou outros episódios envolvendo agressão não só psicológica, como física. “Ele me agrediu bêbado. Eu não dei queixa porque ele não deixou hematomas. Ele torceu o meu mamilo, deu um tapa na minha cara e me jogou no chão na primeira vez. Na segunda vez, ele subiu na cama e deu um chute na minha cara que só pegou de leve porque ele se desequilibrou. Então não doeu, mas a intenção existiu”, disse a ex-modelo.

Cristina ainda contou que no início do relacionamento de dois anos que teve com André, ele a tratava muito bem. “Ele me tratava como uma princesa e de repente tudo virou. Fui ao psicólogo porque eu não conseguia aceitar isso. Eu pensava como uma mulher forte como eu ia se deixar dominar por uma pessoa desse jeito. Eu via tudo, mas eu não tinha forças pra sair daquilo. Eu estava muito abalada”, revelou ela sobre a decisão de sair do relacionamento abusivo. A relação, segundo Cristina, chegou ao fim.