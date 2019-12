No domingo, Bárbara Paz atrasou em uma hora a exibição de ‘Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou’, no Cine Odeon, no Centro, marcado para às 19h. A demora prejudicou toda a programação da noite do Festival do Rio e criou o maior climão entre os produtores, artistas convidados e o público. Bárbara disse que foi o trânsito, mas todo mundo estranhou, já que se tratava de um fim de semana. A ordem era só começar o filme depois que ela chegasse.

Diretora, Bárbara Paz também assinou a produção do filme ao lado de Myra Babenco, Caio Gullane e Fabiano Gullane, e a equipe acabou sendo premiada no Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro. O longa, lançado agora no Festival do Rio, aborda a vida do cineasta Hector Babenco, que morreu em 2016, vítima de parada cardíaca.