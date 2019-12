A coluna esteve na premiação da 24ª edição do 'Troféu Domingão - Melhores do Ano' do programa do Faustão, no último domingo, e conta o que aconteceu nos bastidores da festa.

Glamour Garcia definitivamente se arrependeu do modelo de vestido sem alças e com fenda. Ela não sabia se segurava em cima ou se fechava em baixo. “Esse troféu pesa. Ainda tem esse vestido para me atrapalhar”, reclamou ela assim que saiu do backdrop onde posou para fotos com seu prêmio de ‘Atriz Revelação’.

Agatha Moreira de um lado e Paolla Oliveira do outro. Quem ganhou como ‘Atriz Coadjuvante’ foi Fabíula Nascimento. Zebra total que surpreendeu até quem estava nos bastidores. ”Quem votou nela, gente?", perguntou um produtor, emendando: "Não conheço ninguém".

Outro que também levou um susto ao ser anunciado como ‘Melhor Ator’ foi Jesuíta Barbosa: “Gente, o Reynaldo Gianecchini é muito mais famoso. Tem mais fãs. Foi eu mesmo?”, questionou.

Dois minutos. Esse foi o tempo exato e cronometrado de Luan Santana nos bastidores do ‘Domingão do Faustão’, após ser premiado como ‘Melhor Cantor’. Ele tinha um show na cidade de Toledo e seu jatinho já o esperava no Aeroporto de Jacarepaguá, próximo aos estúdios Globo. Toda a correria valeu à pena porque Luan apostou na ajuda dos fãs para ganhar pela nona vez consecutiva na categoria. “Meus fãs são máquinas. Qualquer votação, se depender deles, nós ganha”, disse.



Depois de receber a estatueta de ‘Ator Coadjuvante’, Sérgio Guizé falou com os jornalistas encharcado de suor. “Estou muito nervoso. Troquei até o apelido da minha mulher. Chamei de ‘bebê’, mas é Bibi. Valeu a intenção, né? Tenho que prestigiar a patroa”, brincou.

Maria Júlia Coutinho jurou que não esperava ganhar a estatueta na categoria Jornalismo, já que Sandra Anneberg venceu nos últimos três anos: “É bom ser reconhecida, mas achei que a Sandra iria vencer. Juro! Ela é muito simpática, querida por todos e saiu do ‘Jornal Hoje’ depois de anos! Para mim, a vitória seria dela”, declarou. Maju escolheu um vestido amarelo para homenagear a menininha Maria Alice, sua fã mirim que viralizou na internet, e ainda assumiu não ter pago caro pelo look. “Eu só compro com desconto ou liquidação. Sou pão dura”.