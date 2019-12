Na noite de segunda-feira (16), Ludmilla surpreendeu a namorada, Brunna Gonçalves, com uma festa de casamento! A cantora pediu que a namorada, que completou 28 anos no mesmo dia, se arrumasse para uma surpresa. Quando Brunna saiu do quarto, encontrou uma festa para celebrar a união das duas.



"Bru, reuní todo mundo que a gente ama aqui, que vive com a gente, que torce pela gente, pra te fazer um pedido. Eu queria saber se você aceita se casar comigo", disse Lud para a namorada. "Tu aceita? Então bora lá fora casar então", continuou a cantora.

O casamento contou com a bênção de Silvana Oliveira, mãe da cantora: "Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa união vença qualquer obstáculo e preconceito e que o amor de vocês seja resistência. Juntas somos mais fortes e eu amo o amor de vocês!", declarou ela.