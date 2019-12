Maurício Mattar, de 55 anos, recebeu alta do Hospital de Clínicas de Botucatu e agora segue para o INCOR (Instituto do Coração), em São Paulo, onde vai passar por exames para continuar os procedimentos e tratamentos. Após infartar, no domingo, o artista recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Estadual de Bauru e, de lá, foi transferido para Botucatu, onde foi submetido a um cateterismo.

No Hospital de Botucatu, foi detectada uma pequena obstrução em uma das artérias, mas nada grave. Não sendo necessária nenhuma cirurgia, apenas mudanças de hábitos alimentares. Maurício Mattar passa bem e seu quadro segue estável.