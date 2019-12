A desembargadora Marília De Castro Neves Vieira, da 20ª Câmara Cível do Rio, negou requerimento de Jeniffer Oliveira, para não pagar custas processuais e honorários advocatícios do advogado de Douglas Sampaio. A atriz entrou com um requerimento de gratuidade de Justiça, que foi negado. Sylvio Guerra, advogado do ator, provou que Jeniffer fez diversas viagens internacionais e é habitué em locais sofisticados da zona sul carioca. "A pretensão da atriz de se beneficiar da gratuidade de Justiça de forma indevida evidenciou a má-fé de Jeniffer, que alterou a verdade dos fatos, intencionalmente, com nítido objetivo de obter vantagem indevida. A desembargadora aplicou uma multa por má-fé", contou à coluna o advogado das estrelas, Sylvio Guerra.