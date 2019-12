Jojo Todynho sofreu um aborto espontâneo. Em conversa com a coluna, a cantora disse que perdeu o bebê que esperava no início do mês. "Eu tive muitos aborrecimentos, vários estresses numa mesma semana. Foi aquela época que o Bunitinho morreu. Minha pressão estava muito alta e acabou acontecendo", disse ela, que revelou que a gravidez não foi planejada.

Na época, Jojo sentiu uma pressão muito forte no abdômen quando tomava banho e sofreu o aborto. "Fiquei desesperada, liguei pra minha médica e fizemos a curetagem. Tive que tomar um monte de água inglesa. Ô troço ruim!", contou.

Atualmente, Jojo está tomando remédios para dormir por conta da ansiedade. "Eu não tenho estado bem. Minha pressão foi a 18x6, depois baixou para 14...", explicou.