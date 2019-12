Nasce a segunda filha de Pedro Bial com Maria Prata

No último domingo (15), Maria Prata, mulher do apresentador Pedro Bial, deu à luz Dora, segunda filha do casal. A pequena nasceu em São Paulo. Mãe e filha passam bem. "Dora chegou para aumentar nossa família grande e amada", comemorou a mamãe coruja em suas redes sociais utilizando um vídeo feito pela artista plástica Rita Wainer, com os nomes de todos os integrantes da família. Bial e Maria já são pais de Laura, de 2 anos. Além das duas meninas, o apresentador também é pai de Ana (32), Theo (21) e de José (16).

Maria Prata comemora a chegada de Dora - reprodução Instagram