Estilista entrega figurino de Xuxa em vinheta da Record

Marie Lafayette assina roupa que Xuxa usará para gravação da vinheta da Record. O modelo será um vestido com um corselet estruturado, sob uma camisa de organza de seda com golas sobrepostas. Na parte de baixo, uma saia godê de pregas, fazendo uma leve cauda. A partir do ano que vem, Marie atenderá em sua nova loja em São Paulo, e ministrará aulas online e presenciais de estilismo para alta costura.