Taty Zatto posou para um ensaio fotográfico com sugestões de lingeries brancas para usar na virada do ano. A DJ só tem a comemorar pelo seus bons momentos em 2019. "Foi um ano incrível pra mim porque fui a primeira Dj mulher a se apresentar no Brazilian Day de Newark, nos Estados Unidos, e tive a oportunidade de participar do 'Power Couple', da Record , que foi uma experiência maravilhosa tanto pra mim como profissional, quanto para o meu casamento. Eu e meu marido saímos do confinamento mais fortes e unidos", contou a DJ, casada com o empresário Marcelo Braga.