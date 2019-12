No domingo, Dira Paes não aguentou ficar até o final da programação do Festival do Rio, no Cine Odeon, e escolheu ir embora de metrô por volta das 22h. Como o transporte público aos domingos só funciona até às 23h, atriz até que caminhou tranquilamente para a estação Cinelândia. O que ela não contava era com o assédio já na plataforma. Simpática, Dira ficou 20 minutos no local e ainda perdeu três trens em direção ao Jardim Oceânico só para atender os fãs.