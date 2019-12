Douglas Sampaio abre o jogo sobre seu novo namoro

Douglas Sampaio está de namorada nova. A eleita é Camilla Luna, neta do cantor Wando."Estamos juntos há três meses, mas a gente já se conhecia há um tempo. Éramos amigos, ela se relacionou com outras pessoas, eu tive alguns namoros e quando estávamos sozinhos, ficamos mais próximos e aí acabou rolando. Camila é extrovertida, curte as mesmas coisas e nós nos damos muito bem. Está tudo ótimo", contou Douglas à coluna. Viva os pombinhos!