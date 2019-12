Monick Camargo, ex-peoa da 'Fazenda', surpreendeu seus seguidores do Instagram na noite desta terça-feira (17), depois de publicar vídeos nos stories mostrando seus hematomas após ter sofrido agressão física por se recusar a ir em uma casa de saliência. Segundo ela, a agressão teria sido cometida por seu noivo. "Ele me chamou de puta porque eu não quis fazer orgia. Tá vendo a minha cara? Tá vendo isso aqui? Foi ele quem fez", afirmou Monick enquanto mostrava um galo na testa. Na sequência, ainda visivelmente abalada e chorando, ela mostrou seu dente machucado. Minutos depois de publicar os vídeos, Monick voltou atrás e apagou as imagens. Mas a coluna salvou antes. Confira um trecho do desabafo da modelo abaixo:

Vídeo! Ex-'Fazenda' Monick Camargo mostra hematomas e acusa noivo de agressão pic.twitter.com/1abewqKASv — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) 18 de dezembro de 2019

