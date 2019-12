Milena Bemfica, mulher do goleiro Jean do São Paulo, chocou seus seguidores do Instagram ao compartilhar um vídeo mostrando diversos hematomas em seu rosto. Milena acusado o craque de tê-la agredido fisicamente.

"Gente, eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro. Mãe, calma. Eu tô bem. Tô aqui trancada no banheiro. Eu quero justiça", declarou ela enquanto mostrava seu rosto inchado e todo machucado e sua boca sangrando. Em seguida é possível ouvir o jogador ao fundo do vídeo dizendo: "Você vai fazer isso com suas filhas?", questionou ele sobre ela expor a agressão na internet.

Milena ainda mostrou uma conversa privada dela com o jogador pelo Instagram em que ele diz: "Parabéns, terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome", escreveu o atleta. Assista o vídeo de Milena abaixo: