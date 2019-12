Musa da Unidos da Tijuca e morado há mais de dez anos fora do Brasil sem nunca abandonar o Carnaval da Sapucaí, Ana Paula Evangelista posou sexy para as lentes de Vinicius Pozzati. A musa falou um pouco sobre sua preparação para a folia.

"Tenho viajado muito, mas sempre que posso dou uma corrida nos parques da cidade, porque para mim os exercícios aeróbicos são fundamentais na minha preparação. Também frequento as aulas de Zumba e ganhei um molejo e sensualidade incrível nos movimentos. Na dieta já cortei quase todo o carboidrato que está liberado somente no horário de almoço, Aumentei a ingestão de líquidos e água no mínimo três litros por dia", contou a modelo que será a primeira musa musa da escola a pisar na avenida pela ordem do desfile na Sapucaí.





Crédito:



Vinícius Pozzatti