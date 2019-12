Marília Mendonça abriu as portas do quartinho do pequeno Leo, seu primeiro filho fruto do relacionamento com Murilo Huff, para que todos os seus fãs possam admirar a decoração. Em tons de amarelo que passeiam pelo branco, a cantora escolheu o tema Safari para compor a decor. Segundo Marília, o tema escolhido tem a ver com o nome do bebê.

"Quando a gente decidiu que o Léo era o nosso leãozinho, e depois de escolher a cor também, a gente achou que Safári super combinava. Sou apaixonada por bichinhos e fiquei apaixonada quando me mandaram o desenho dos modelos. Estou babando em tudo aqui, acho que foi a melhor escolha", confessou a cantora.

Assista ao tour pelo quarto: