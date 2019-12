Reconciliação? Tati Minerato e Marcelo Galático vão juntos a evento em São Paulo

Separados desde outubro do ano passado, Tati Minerato e Marcelo Galático, ganhadores da edição 2018 do 'Power Couple' da Record, foram vistos juntos no concurso Miss e Mister Brasil 2019, na última segunda-feira. Quem esteve no evento, que aconteceu no Clube Hebraica, em São Paulo, viu o casal em maior clima de intimidade com abraços e conversas ao pé do ouvido. Procurado, Marcelo Galático afirma que eles estavam a trabalho como jurados do concurso e que não reataram o casamento. "Continuamos morando em casas separadas", disse o empresário à coluna. Então tá!