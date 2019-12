Camila Morgado dá show de antipatia em Festival de Cinema no Rio

Na noite da última terça-feira, Camila Morgado deu um show de antipatia no Festival de Cinema, que estava rolando no Estação Net da Gávea. Ao ser abordada por um fã, ela revirou os olhos e disse que estava com pressa. "Que saco, preciso ir embora, tô mega atrasada", balbuciou. Atrasada pra nada. Minutos depois estava andando tranquilamente pelo shopping da Gávea olhando vitrines. Que coisa feia!