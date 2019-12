Iza protagoniza feats exclusivos no 'Show da Virada'

O 'Show da Virada' deste ano embarca no conceito de 'Ano novo, vida nova e novas experiências' e garante a festa do público com apresentações inéditas de grandes nomes da música brasileira. Ivete Sangalo, Iza (foto), Wesley Safadão, Luan Santana, Jota Quest e Dilsinho protagonizam feats exclusivos e shows feitos sob medida para o público. Um dos encontro será o de Iza e Jota Quest cantando 'Brisa'. O especial vai ao ar no dia 31 de dezembro.