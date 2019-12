Mulher do goleiro Jean se pronuncia após detenção do jogador nos Estados Unidos

Milena Bemfica, mulher do agora ex-goleiro do São Paulo Jean, se pronunciou na tarde desta quinta-feira (19), após as notícias de que o jogador teria sido preso nos Estados Unidos por agredi-la. Segundo Milena, o atleta foi solto porque na verdade ele nunca foi preso efetivamente.

"Foi solto porque na verdade ele foi detido e não preso. Eu não dei queixa pelo simples fato de que se eu desse, ele teria que pagar tudo aqui nos Estados Unidos. E eu não quero um futuro desse para as minhas filhas. Na hora certa irei me pronunciar. Não mostro meu rosto porque estou irreconhecível. Só quero que entendam que além de mim e dele tem duas crianças, nossas filhas inocentes envolvidas na história, que vieram realizar um sonho que infelizmente virou um pesadelo", declarou.

Milena ainda pediu que as pessoas parem de propagar fakenews. "Estou em outro país, longe da minha família e as fofocas e fakes só atrapalham as coisas. Por favor, não espalhem mentiras e não semeiem o ódio. Muitos falam e julgam, mas não sabem das coisas", disse Milena.

Entenda o caso

Milena Bemfica chocou seus seguidores do Instagram ao compartilhar um vídeo na madrugada de ontem, mostrando diversos hematomas em seu rosto. Nas imagens, ela afirmava ter apanhado de seu marido, o goleiro Jean que atuava pelo São Paulo antes de ter seu contrato rescindido pelo time após o escândalo envolvendo a agressão. O casal estava de férias na Disney com as duas filhas pequenas quando o episódio aconteceu.

"Gente, eu tô aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro. Mãe, calma. Eu tô bem. Tô aqui trancada no banheiro. Eu quero justiça", declarou ela enquanto mostrava seu rosto inchado e todo machucado e sua boca sangrando. Em seguida é possível ouvir o jogador ao fundo do vídeo dizendo: "Você vai fazer isso com suas filhas?", questionou ele sobre ela expor a agressão na internet.