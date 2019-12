Justiça condena empresa de Xand Avião por violar direitos autorais

O cantor Xand Avião, que por mais de 15 anos esteve ao lado da vocalista Solange Almeida, à frente da banda Aviões do Forró, viu a empresa Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais LTDA, na qual é sócio, ser condenada por violação de direitos autorais. A briga judicial teve início em 2014, quando os irmãos Arley e Allan Souza, vocalistas da banda Diboa, compuseram a música 'Pra Lavar', que não muito tempo depois de criada, virou hit.



Na ocasião, os artistas tomaram conhecimento que Xand e a banda Aviões do Forró vinham se utilizando indevidamente da música. A canção estava sendo executada publicamente em rádios na versão da banda Aviões sem autorização, além de ter sido comercializada através da empresa Tray Services Tecnologia LTDA que se utilizou do refrão para compor o design de alguns de seus produtos. A empresa em questão também foi condenada neste processo.

As empresas citadas no processo foram condenadas a indenizar os autores da música pelos danos morais causados, na quantia equivalente a R$ 50 mil para cada um deles, acrescida de juros e correção monetária, além dos danos materiais, que serão apurados em fase de liquidação de sentença.



Desde 2012, corre na Justiça outro processo dos Irmãos Arley e Alan contra Xand e os sócios da extinta banda Aviões do Forró. Desta vez, pela violação dos direitos autorais da música 'Só Se For Gelada'. Segundo o cantor Allan Clistenes da Banda Diboa, neste primeiro processo a banda chegou a propor um acordo com os irmãos donos da música, mas nem isso fora cumprido.



"Eles nos propuseram participar do DVD de 10 anos de carreira deles, cantando a nossa música com eles. Na época, era até o André Marques na apresentação do DVD. Chegamos no local da gravação e já começamos a estranhar quando perguntamos sobre o ensaio e eles disseram que não precisaríamos ensaiar. Depois o Xand disse pra gente aguardá-los no camarim porque eles iriam atender a imprensa. Acabou que o show começou e a gente continuou no camarim. A primeira música foi a nossa ('Só Se For Gelada') e nós não estávamos lá pra cantar. Ainda tentamos subir ao palco, mas fomos barrados pelos seguranças. Fomos humilhados. Eles não tinham a nossa autorização para incluir a música no DVD e ainda vetaram nossa participação", contou.



Ainda segundo Allan, o DVD comemorativo 'Aviões do Forró 10 Anos Ao Vivo' demorou a ser lançado por causa da edição que precisou cortar o trecho da música de autoria dos irmãos. É que depois de terem suas participações vetadas e o acordo descumprido, a batalha judicial continuou.