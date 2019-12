Ex-musas da 'Banheira do Gugu' disputam sabonetes em clima de Natal

Solange Gomes e Luiza Ambiel, as 'eternas garotas da banheira do Gugu', como o apresentador gostava de chamar, protagonizaram um ensaio sensual em clima natalino dentro de uma banheira. Solange que substituiu Luiza no quadro em 1999, segue na divulgação da sua polêmica autobiografia 'Solange Gomes Sem Arrependimentos' e já se prepara para a segunda edição da obra. Luiza possui um canal no YouTube chamado 'Na banheira com Luiza'. Em breve, os fãs poderão ver o duelo pelos sabonetes entre as duas musas no canal de Luiza no YouTube.