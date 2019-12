Anitta e Mc Cabelinho em clima de romance em 'Até O Céu'

Anitta se junta a Mc Cabelinho para o lançamento de 'Até O Céu'. O single foi anunciado em uma faixa anexada no típico avião propaganda que sobrevoa a orla da zona sul carioca. A coluna traz uma foto exclusiva de uma das cenas do clipe em que Tobias, um dos pets da cantora, brilha com sua participação especial.

A música é a quarta do projeto 'Brasileirinha', que conta apenas com parcerias em português, e já teve: 'Some Que Ele Vem Atrás' com Marilia Mendonça, 'Combatchy' com Luisa Sonza, Lexa e Mc Rebecca e 'Meu Mel' com o trio Melim.

O clipe da faixa foi dirigido por Og Cruz e estará disponível no canal de YouTube de Anitta às 12h desta sexta-feira (20). A música já está disponível em todas plataformas digitais desde a meia noite de hoje.