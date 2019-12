Alexia Deschamps ganha processo contra o Facebook

O desembargador Juarez Fernandes Folhes, da 10ª. Câmara Cível do Rio, negou provimento ao recurso de apelação do Facebook, que tentou reformar a sentença da juíza Ledir Dias de Araújo, da 13ª Vara Cível do Rio, que determinou que o Facebook retire todo o conteúdo ofensivo a Alexia Deschamps. As ofensas estão nas URL’s indicadas pelo advogado Sylvio Guerra, sob pena de multa diária.

Alexia foi vítima de ofensas proferidas por inúmeras pessoas, por meio do Facebook, em virtude de declarações em audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, em 2016, quando foi convidada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em decorrência do seu interesse pela luta dos direitos dos animais, para debater sobre o fim da vaquejada. A partir daí, os defensores da vaquejada iniciaram uma exposição pejorativa contra a atriz.

"Minha cliente foi caluniada, ridicularizada, hostilizada e xingada. Requeri multa diária de R$10 mil", disse Sylvio à coluna. Alexia agora aguarda a juíza arbitrar o valor da multa, já que a sentença foi mantida pelo desembargador.