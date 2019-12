Após agressão, Monick Camargo diz que ex-noivo destruiu suas coisas

Após ter sido agredida por seu agora ex-noivo, Monick Camargo fez mais um desabafo sobre o caso em suas redes sociais. Já separada do empresário Roberto Américo Júnior e com o casamento cancelado, a ex-peoa da 'Fazenda' revelou atribulações em seu processo de separação.

Gente, estou a cada dia mais indignada. Eu pedi a empregada que trabalhava na nossa casa pra arrumar todas as minhas coisas, porque ele não mandou todas as minhas coisas. E olha o estado que ele mandou as minhas coisas. Todas as minhas coisas ele cortou", disse Monick mostrando algumas de suas sandálias completamente destruídas.

Monick ainda aproveitou para lamentar a lentidão da Justiça do Brasil e afirmou que a partir de agora irá expor tudo que o ex fizer com ela em suas redes sociais. "A Justiça nesse país não é feita. Passei o dia inteiro na delegacia e tem um monte de burocracia por trás pra entrar com um processo contra um verme desse. E ele ta aí a cada dia mais estragando minhas coisas. Já que ele está me fazendo mal e fazendo tudo pra me prejudicar, e já que não tem Justiça nesse país, porque ele compra, eu vou expor tudo aqui no Instagram", declarou.



Monick afirma que embora as alianças do casamento que não aconteceu tenham sido pagas com seu cartão, o ex-noivo não quis devolver as joias. "O casamento foi pago com o meu cartão. Tenho extrato e comprovante de tudo. As alianças estão aqui. Pedi pra empregada me mandar, ela me mandou fotos das alianças que estavam lá, mas eles não me entregaram", contou a loira.



Por fim, Monick manifestou o desejo de ver Roberto Américo Júnior pagar pelas agressões que cometeu contra ela. "Podem me julgar como quiserem. Eu nunca fui tão humilhada na minha vida. Quero que ele pague por tudo que ele fez, que ele vá parar atrás das grades e que ele me pague cada centavo de tudo que foi pago no meu cartão. E ele é tão pilantra que tava pedindo o dinheiro de volta, sendo que foi pago com o meu cartão", finalizou a modelo.