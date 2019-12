Mais magra, Dani Sperle encara Mamãe Noel sexy em ensaio

Dani Sperle protagonizou um ensaio sensual inspirado no clima do Natal. A musa fitnessse se transformou em uma Mamãe Noel sexy e exibiu as belas curvas. No clima natalino, ela contou que fez uma listinha com bens imateriais para o bom velhinho. "Quero paz, saúde e felicidade. O que vier a mais é lucro".



A gata, que perdeu cinco quilos recentemente, não fará dieta na hora da ceia. "Perdi peso, mesmo sem querer. Não vou fazer dieta. Só não vou exagerar para não ficar passando mal no dia seguinte", revela a morena.

Veja as fotos do ensaio: