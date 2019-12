Começa entrave entre viúva deixada de fora do testamento e família de Gugu Liberato

Um entrave entre Rose Miriam di Matteo, viúva e mãe dos filhos de Gugu Liberato, e a família do apresentador, começou nesta sexta-feira (20), após nota divulgada em nome dos parentes do comunicador. É que Rose Miriam concedeu entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que vai buscar na Justiça ser reconhecida como herdeira no espólio, já que somente os nomes dos três filhos dela com Gugu e dos sobrinhos do apresentador constam no testamento. As declarações de Rose não agradaram em nada a família de Gugu, que através da assessoria de imprensa, emitiu um novo comunicado afirmando ter sido pega de surpresa com a entrevista da viúva.

"Nenhum familiar de Gugu sabia que Rose Miriam estava no Brasil. Para todos, ela estava em casa, ao lado dos filhos, oferecendo todo apoio necessário. O que causa extremo espanto à mãe e irmãos de Gugu, e é considerado o problema maior e inadmissível, é o fato dos três filhos terem ficado nos EUA sem a mãe ou qualquer parente, principalmente num momento como este quando, segundo a própria Rose Miriam declarou ‘as crianças estão muito abaladas porque eles viram o pai morrendo no chão. Foi trágico’", diz um trecho da nota enviada à imprensa.

Ainda de acordo com o comunicado, Rose Miriam teria saído de casa sem avisar as crianças sobre sua viagem ao Brasil. "Ainda mais sério e triste é o fato dos filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia também desconhecerem o paradeiro da mãe. Rose Miriam saiu de casa na segunda-feira (16/12) sem comunicar a ninguém sobre sua viagem, deixando apenas uma mensagem de whatsapp, informando a um funcionário que iria para um retiro e retornaria na quarta-feira (18/12). Até a presente data ela não voltou para casa", informa a assessoria da família.

O texto ainda condena a postura da viúva em ter concedido entrevista à imprensa, e afirma que qualquer discussão sobre a herança de Gugu Liberato deve acontecer internamente. "Qualquer informação sobre a herança dos filhos, deveria ser discutida somente com eles. Trata-se de um assunto familiar e existe sigilo judicial visando a proteção dos menores. Não temos nada mais a declarar”.

A folha de São Paulo divulgou uma entrevista hoje, em que a viúva Rose Miriam afirma que vai à Justiça para ser reconhecida como herdeira através do reconhecimento de união estável com Gugu Liberato, já que oficialmente os dois nunca foram casados. Rose afirmou que nunca teve outro homem a não ser Gugu. "Qualquer mulher no meu lugar faria isso. Está parecendo que é uma briga, mas não é. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar, infelizmente na condição de viúva”, disse a companheira de Gugu.

