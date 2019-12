Whindersson Nunes passa mal e é levado a hospital em São Paulo

Whindersson Nunes deu entrada em um hospital de São Paulo nesta sexta-feira (20), após passar mal durante as gravações do seriado 'Os Roni', do Multishow, que estavam sendo realizadas na produtora Formata, na Vila Leopoldina. Segundo a assessoria de Whindersson, ele teve uma baixa na imunidade que, aliada à uma gripe, o fez passar mal. O comediante foi medicado na unidade de saúde e passa bem.

Segundo Whindersson, por conta do imprevisto, as gravações do humorístico precisaram ser canceladas. "De uns quatro dias pra cá comecei a passar mal, fiquei muito mal. Cancelamos as gravações. Mas amanhã estou fazendo show em BH e depois de amanhã em Varginha", disse o humorista.

Procurado, o Multishow informou que hoje seria o último dia de gravação antes do recesso de fim de ano, e que por conta do mal-estar de Whinderson, somente a gravação desta sexta foi cancelada.