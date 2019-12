Fotos: Dilsinho ganha surpresa em show no Espaço Hall

Na noite de sexta-feira (20), Dilsinho subiu ao palco do Espaço Hall, na Barra, para mais um show. Só que ele não contava com o que estava por vir: integrantes do grupo Sorriso Maroto e Mumuzinho 'invadiram' o palco para cantar com ele. Mumuzinho chegou ao local de carro depois que o show de Dilsinho já havia começado, acompanhado da mulher. O Sorriso Maroto estava em São Paulo e, para poder participar da surpresa, o empresário da banda fretou um jatinho. Tudo, é claro, estava previamente combinado com a produção do cantor.

"Estou com medo de que, no auge dos meus 27 anos, infartar aqui no palco do Espaço Hall. É muita emoção", disse Dilsinho, no palco. Veja as fotos!