Baixista da banda de Jô Soares sofre AVC

Bira, o famoso baixista do sexteto do 'Programa do Jô', sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e está internado no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, em São Paulo. Nas redes sociais de Bira, um comunicado assinado pela produtora RCS Music e familiares do baixista, pedia para que os fãs rezassem pelo instrumentista:

"Venho pedir orações ao nosso querido Bira, que encontra-se hospitalizado em estado delicado. Contamos com vocês nesta corrente de orações e pensamentos positivos. Nosso muito obrigado!".



No 'Programa do Jô', a marca registrada de Ubirajara Penacho dos Reis, era o riso peculiar dado por ele durante as entrevistas de Jô Soares com seus convidados.