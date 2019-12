Fabio Porchat vira tema de festa de fã e dispara: 'não fui convidado'

Fabio Porchat foi surpreendido por uma fã que o escolheu como tema de sua festa de aniversário. "A minha festa ia ser do tema Branca de Neve, só que meus amigos sabem que eu sou muito fã do Fabio Porchat e decidiram que o tema seria dele e do Olaf (personagem do filme Frozen)", explicou a admiradora que se chama Ana Clara e estava comemorando seus 16 anos.

Ao tomar conhecimento que seu rosto estava estampando a decoração da festa, Porchat correu para as redes sociais para comentar o assunto: "Se você ainda não virou tema de festa, não vem apagar o meu momento. O único problema é que eu não fui convidado", brincou o ator e apresentador ao publicar imagens da festinha.

Veja fotos da decoração: