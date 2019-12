'Minha família sempre foi boa de garfo', revela Sabrina Sato

Sabrina Sato se prepara para reunir toda a família em seu segundo Natal ao lado da pequena Zoe. A japa mais querida do Brasil conversou com a coluna sobre os preparativos para comemorar a data, as tradições da família Sato na época mais especial do ano e ainda revelou suas melhores lembranças ao lado de seus entes queridos que já se foram. Ela também fala um pouco sobre o que mudou depois da chegada de Zoe e de sua relação com a família do marido Duda Nagle.



Como era seu Natal na infância e como é o seu Natal agora?



O Natal é uma das melhores lembranças da minha infância, onde estavam todos os meus avós, tios e primos. Era uma época em que as famílias eram enormes e a minha não era diferente. Reuníamos tanto a família do lado da minha mãe, quanto a família do lado do meu pai. Era tudo junto e misturado para celebrar o Natal e a presença de todos por mais um ano. Hoje eu tento manter essa tradição da minha família, da família do Duda e amigos para que a Zoe e meus sobrinhos levem isso adiante.



O que mudou com a chegada da Zoe?

A Zoe uniu ainda mais todos nós. Trouxe mais alegria. Sempre fiz questão de estar com meus irmãos, tios, sobrinhos, pais, amigos e a família do Duda com as tias também. Neste ano a Karina (irmã da Sabrina), meu cunhado e sobrinhos não estarão, o que é uma pena, mas graças à tecnologia a gente vai conseguir dar um jeitinho de estar próximo mesmo com a distância.

O que não pode faltar na sua ceia? Tem alguma receita de família na sua ceia de Natal?



Minha família sempre foi boa de garfo. E sempre mantivemos aquele velho e conhecido costume de cada um levar um prato. Minha tia Sumiê leva a maionese, minha mãe sempre faz o salpicão que eu amo, com frango defumado, maçã, salsão, passas, milho verde... Só de falar já me deu água na boca!



Qual é a mais linda lembrança de Natal que você tem? Qual foi seu presente de Natal inesquecível?



Sem dúvidas, a melhor lembrança é da época em que eu tinha meus avós presentes: a vó Luiza, a vó Rosa, o vô Kemel e o vô Sato. No dia 25, a família inteira ia para a chácara do meu avô. Esses momentos me fazem acreditar que tudo isso era o melhor presente de Natal que eu poderia ter.



Na sua opinião, qual é o verdadeiro espírito do Natal?

Para mim, o espírito do Natal é a solidariedade, a compaixão, a gratidão por você estar mais um ano com as pessoas que ama. É um momento para agradecer, unir e perdoar. É lembrar com um misto de saudade e alegria os bons momentos que a gente viveu com os entes queridos que não estão mais entre nós. E eu sempre agradeço e agradecerei por ter minha família perto de mim e penso em todas as pessoas que não tem a sua por perto.



Que presente você gostaria de ganhar de Natal?



Eu acho que já ganhei o melhor presente de todos, que é a Zoe. Então quero paz e muitos momentos grudada com ela.



Sente falta de alguém que já se foi no Natal? De quem?



Sinto muita falta dos meus avós. Eles são os que mais estão presentes nas boas lembranças da minha infância, especialmente as de Natal. Fico pensando como a Zoe ia amar ter eles por perto. E sinto falta da Zoe não ter conhecido o avô Rogério, pai do Duda.



Natal é tempo de reflexão. Que tipo de reflexão você faz nesta época do ano?



O Natal é uma oportunidade que temos para dizer 'eu te amo'. É uma chance que temos de ver o quanto a nossa família é importante para nós. E que a felicidade está nos momentos mais simples. É uma época em que aprendemos a perdoar, refletir e, acima de tudo, agradecer pela vida.



O que a Zoe vai ganhar de Natal?



A Zoe vai ganhar uma experiência linda de Natal com a família. Isso é felicidade pra Zoe. E acho que presentes dos avós (risos).



Que música toca no seu Natal? Tem samba?



Somos uma família eclética (risos). A gente escuta de tudo, porque a minha família é animada. Toca desde os clássicos, jazz, MPB, Mundo Bita, Patati Patatá, e todas as músicas infantis, samba, axé, sertanejo, funk... Dando pra dançar, a música já vai pra playlist.



Que mensagem de Natal você deixa para os seus fãs?



O maior presente de Natal é você ter sua família e amigos... Então resgate-os, ame, perdoe, agradeça. A vida é uma bênção e devemos aproveitar cada minuto com muita alegria e muito amor.