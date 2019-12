Em conversa com seus seguidores do Instagram, Milena Bemfica, mulher do goleiro Jean que foi demitido do São Paulo após agredi-la durante viagem de férias em Orlando, nos Estados Unidos, confessou que as brigas com o craque não são de hoje e que, inclusive, uma de suas duas filhas nasceu prematura por conta do estresse com os desentendimentos entre o casal.



"Quando a gente é novo, a gente é muito irresponsável, né? Então eu e o Jean a gente discutia e brigava muito por causa de besteira da idade, ciúmes e várias coisas. Com isso, acabou que Maria Eduarda nasceu prematura. Eu tava em casa e senti muitas dores de madrugada", contou Milena.

Em conversa com seguidores antes de agressão, Milena Bemfica revela que brigas com goleiro Jean fizeram sua filha nascer prematura pic.twitter.com/0BxJtbjWWS — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) 22 de dezembro de 2019

Após Milena Bemfica tornar pública a agressão e mostrar hematomas por todo o rosto em vídeo publicado em suas redes sociais, no último dia 18, o goleiro Jean que até então jogava pelo São Paulo, teve seu contrato rescindido pelo clube e ainda foi detido nos Estados Unidos. Ele foi liberado após Milena não prestar queixa contra ele.

Caso Jean, goleiro do São Paulo - reprodução

Na ocasião, ela revelou o motivo de não ter registrado uma ocorrência contra o marido que a agrediu. "Eu não dei queixa pelo simples fato de que se eu desse, ele teria que pagar tudo aqui nos Estados Unidos. E eu não quero um futuro desse para as minhas filhas", disse Milena.