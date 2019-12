O baiano Bira, famoso baixista do sexteto do 'Programa do Jô', morreu na manhã deste domingo (22), aos 85 anos, vítima de uma parada cardíaca. Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, em São Paulo, após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). No 'Programa do Jô', a marca registrada de Ubirajara Penacho dos Reis, era o riso peculiar dado por ele durante as entrevistas de Jô Soares com seus convidados.

