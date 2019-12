Mariah Carey posta vídeo com Anitta e dá advertência em amigo fotógrafo da cantora

Se Anitta estava com as estruturas abaladas desde este sábado (21), quando encontrou Mariah Carey em Aspen, nos Estados Unidos, a coluna não consegue nem imaginar a reação da funkeira hoje, após a americana publicar um vídeo ao lado dela. Fã de carteirinha de Mariah, Anitta foi às lágrimas durante o vídeo, quando chegou pertinho de sua ídola estadunidense.

Outro ponto que chamou a atenção desta coluna foi quando Mariah advertiu André Nicolau, fotógrafo e amigo de Anitta, que tentava registrar o momento de um ângulo diferente do que a equipe dela estava posicionado. "Não, você tem que estar em um bom ângulo", disse Mariah que teve sua orientação reforçada por Anitta. "Não, tem que ser aqui", disse a Poderosa apontando para onde a equipe de Mariah já estava posicionada.

Em seguida, Mariah pediu que Anitta falasse em português no vídeo. "É o melhor dia da minha vida", declarou Anitta. Em seu Instagram, a brasileira repostou o vídeo de Mariah com a seguinte legenda: "Eu já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro pra ir atrás dela como a grande fã que sou. (Quando consegui dinheiro não tinha era tempo ). Trouxe minha família pro meu lugar favorito. Passamos todas as noites cantando suas músicas. Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada."