Depois de apagar suas fotos em 'A Fazenda', Hariany Almeida interage com Boninho em post do BBB

Hariany Almeida já demonstrou toda sua insatisfação em sua participação em 'A Fazenda'. A ex-peoa que ficou com o segundo lugar no reality, perdendo para seu então namorado Lucas Viana, já até apagou todas as suas fotos durante sua participação no programa de suas redes sociais. Ao que tudo indica, Hari não curtiu nada a direção do reality ter cancelado a roça em que ela disputava a permanência no confinamento com Lucas, por conta de alguns erros na prova do fazendeiro que tirou Sabrina da berlinda.

Agora, o que chamou a atenção desta coluna é o fato de Hari ter começado a interagir com Boninho em publicação do diretor global sobre a nova temporada do Big Brother Brasil. "Começa a ganhar forma", escreveu Boninho na legenda de uma foto em que aparecem algumas cadeiras em referência aos novos participantes. Hari, que além de manter todas as suas fotos dentro do BBB em suas redes sociais, interagiu com Boninho usando um coração nos comentários do post do diretor.