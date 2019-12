'Ela é minha', diz Bruno Cabrerizo sobre Carol Castro

Carol Castro resolveu passar uns dia na Bahia com a filha, Nina. A atriz postou em seu Instagram uma foto de biquíni e escreveu: "Às vezes eu acho que estou sonhando! Será o paraíso? Férias, como te amo! Só falta uma coisa... Cadê?", disse ela.

Não demorou nadinha para Bruno Cabrerizo se pronunciar. "Oi, me chamou? Você quis dizer que só faltava eu, né? Saudades tuas. Mas fico feliz em ver você feliz, descansando, trocando de biquíni a cada ida ao banheiro e com as axilas cintilantes e saltitantes depiladas em alto nível. Meteu aquele carão com mandíbula potiguar e pose digna de quadro. Ah! Só para constar, caros, babões, ela é minha", escreveu.